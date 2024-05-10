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Лутфуллин считает, что пятерной прыжок получится у него раньше, чем четверной аксель

Лутфуллин считает, что пятерной прыжок получится у него раньше, чем четверной аксель
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Российский фигурист Глеб Лутфуллин рассказал, что по его мнению пятерной сальхов для него ближе по исполнению, чем четверной аксель.

«На удочке пробовал пятерной сальхов, замашки были. Мне кажется, что пятерной сальхов ближе, чем четверной аксель. Вышеназванный прыжок у меня хорошо выходит технически. Просто страшное словосочетание — пятерной сальхов. Важно правильно настроить себя и не бояться», — приводит слова Лутфуллина «Матч ТВ».

Напомним, фигурист уже успел освоить все четверные прыжки и ведёт работу над четверным акселем. Сейчас в программу четверной аксель введён только у американского фигуриста Ильи Малинина. Из российских фигуристов его также прыгал на тренировке Владислав Дикиджи.

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