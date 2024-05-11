Глеб Лутфуллин показал попытку прыгнуть пятерной сальхов на тренировке

Победитель и призёр этапов Гран-при России, победитель этапов Гран-при среди юниоров, бронзовый призёр личного турнира ЧР по прыжкам в сезоне-2022/2023 Глеб Лутфуллин исполнил пятерной сальхов на удочке. Соответствующее видео он выложил в свои социальные сети.

Напомним, фигурист уже успел освоить все четверные прыжки и сейчас ведёт работу над четверным акселем. В наши дни четверной аксель введён в программу только у американского фигуриста с русскими корнями Ильи Малинина. Из российских фигуристов его также без удочки прыгал Владислав Дикиджи, но это происходило не в рамках официальных соревнований, а на тренировке.

Ранее Лутфуллин рассказывал, что, по его мнению, пятерной сальхов он может сделать быстрее, чем четверной аксель.