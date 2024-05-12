Юма Кагияма отреагировал на заявление Сёмы Уно о завершении спортивной карьеры

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр в личном турнире и в командном соревновании, серебряный призёр чемпионата мира — 2024 японский фигурист Юма Кагияма отреагировал на завершение спортивной карьеры его соотечественника, двукратного чемпиона мира Сёмы Уно.

«Сёма Уно — человек, которым я восхищался с юношеских лет. Изначально меня поражали его эталонное катание и артистизм, умение выразить всё задуманное на льду. Впоследствии я поступил в тот же университет, что и Сёма, так что мы начали общаться ещё больше. И сейчас мне очень грустно осознавать, что он завершает свою спортивную карьеру, но я всегда поддержу любой его выбор. Спасибо за такую запоминающуюся карьеру», — приводит слова Сёма Уно Nikkansports.

Напомним, Уно является серебряным призёром Олимпиады 2018 года, бронзовым призёром в личном одиночном катании и серебряным призёром в командном соревновании Игр-2022, двукратным чемпионом мира в мужском одиночном катании, чемпионом четырёх континентов — 2019, победителем финала Гран-при 2022 года.

Сёма Уно катался 21 год и закончил карьеру в 26 лет.