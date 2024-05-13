Видео: Алина Загитовой с сестрой Сабиной занимаются акробатикой

В сети появилось видео, на котором российская фигуристка Алина Загитова занимается гимнастическими упражнениями вместе с сестрой Сабиной.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеофрагментом данного ролика.

Сабине Загитовой 16 лет. Сёстры вместе занимались в группе ижевского тренера Натальи Антипиной. Какое-то время Сабина считалась более талантливой и перспективной. В 2015 году Алина прошла просмотр у Этери Тутберидзе и вместе с бабушкой переехала в Москву, а Сабина осталась в Ижевске с родителями.

Напомним, 21-летняя Алина Загитова является единственной фигуристкой в истории России и второй в мире, которая завоевала все титулы в фигурном катании на юниорском и взрослом уровнях. В 2017 году она выиграла финал Гран-при, в 2018-м стала первой на Олимпийских играх, чемпионатах Европы и России, в 2019 году стала чемпионкой мира. В том же году она сделала заявление о приостановке своей спортивной карьеры.