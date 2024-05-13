Камила Валиева впервые заявлена на ледовое шоу после новости о дисквалификации за допинг

18-летняя российская фигуристка Камила Валиева примет участие в гастролях шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила» в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Navka Show в социальных сетях.

Гастроли мюзикла на льду «Руслан и Людмила» пройдут в период с 12 июня по 2 октября. Конкретные даты будут известны позднее. Отмечается, что, помимо Валиевой, в них примут участие Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, Алина Загитова, Дмитрий Соловьёв, Максим Ковтун и Морис Квителашвили.

Примечательно, что для Валиевой эти шоу станут первыми после новости о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. В последний раз в рамках подобных перформансов Камила появлялась 28 января в Санкт-Петербурге, за день до оглашения результатов судебных заседаний.