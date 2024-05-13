Татьяна Навка раскрыла детали участия Камилы Валиевой в её шоу

Олимпийская чемпионка 2006 года, двукратная чемпионка мира в танцах на льду Татьяна Навка раскрыла детали участия 18-летней фигуристки Камилы Валиевой в её шоу.

Ранее в социальных сетях Navka Show появилась информация, что Валиева примет участие в гастролях мюзикла «Руслан и Людмила» в Сочи, которые пройдут в летний период. Для Валиевой эти шоу станут первыми после новости о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. В последний раз в рамках подобных перформансов Камила появлялась 28 января в Санкт-Петербурге, за день до оглашения результатов судебных заседаний.

«Камила Валиева будет исполнять у нас несколько ролей — в «Вечерах на хуторе», в шоу «Руслан и Людмила» главную», — приводит слова Навки ТАСС.