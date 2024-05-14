Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигурист Ежлов рассказал, как Костомаров помог ему сохранить карьеру

Фигурист Ежлов рассказал, как Костомаров помог ему сохранить карьеру
Андрей Ежлов и Софья Шевченко
Аудио-версия:
Комментарии

Российский фигурист Андрей Ежлов, выступающий в дуэте с Софьей Шевченко, в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной рассказал о том, какую роль в его жизни сыграл олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров.

Андрей: У меня всегда кумиром был Рома Костомаров.

— Ещё со времен его ледовой карьеры?

Андрей: Да. Он мне всегда нравился. Своей харизмой, своим катанием. Мы с ним разговаривали перед тем, как мы встали в пару с Соней. Он мне сказал: «Не бросай, катайся, всё у тебя будет». После этого спустя три месяца мы встали с Соней в пару.

— То есть можно сказать, что он повлиял на твою карьеру?

Андрей: Честно скажу, я тогда задумывался о том, чтобы не кататься дальше. Но когда мы поговорили с Ромой, он открыл мне глаза на фигурное катание, на танцы, замотивировал. И сейчас я продолжаю кататься.

Ранее танцевальный дуэт рассказал о том, как проходит их совместная работа.

Материалы по теме
«На льду были как лебедь, рак и щука». Интервью с необычным российским дуэтом
Эксклюзив
«На льду были как лебедь, рак и щука». Интервью с необычным российским дуэтом
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android