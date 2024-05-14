Фигурист Ежлов: хочется выйти на мировую арену, когда это будет возможно, показать себя

Российский фигурист Андрей Ежлов, выступающий в дуэте с Софьей Шевченко, заявил о желании выступить на международной арене. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

— Есть ли у тебя какая-то глобальная цель в спорте?

Андрей: Целей много. Главное — хочется выйти на мировую арену, когда это будет возможно, показать себя там. Я надеюсь, что у нас с Соней получится.

Ранее танцевальный дуэт рассказал, как проходит их совместная работа. Спортсмены отметили, что научились делать базовые вещи. Шевченко поддержала мнение, что дуэту для того, чтобы скататься, необходимо три года. Ежлов также поделился, что Роман Костомаров сыграл важную роль в его профессиональной карьере. Он зарядился мотивацией олимпийского чемпиона 2006 года и продолжил выступать.