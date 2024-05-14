Авербух поделился деталями о постановке церемонии открытия ЧМ — 2018 по футболу

Известный хореограф и постановщик Илья Авербух рассказал об участии в постановке церемонии открытия чемпионата мира по футболу — 2018, который проходил в России.

«Это был такой экстрим. Во-первых, это огромная команда. Большую, огромную работу проделал до этого Феликс Михайлов, его команда. И он ко мне обратился, когда там осталось полгода, наверное, сказал: «Илья, мне не очень по здоровью, хочу, чтобы вы подхватили, сделали вместе». Это такая большая история. Я всегда говорю, что Фил очень много работал. Фил один из моих учителей в режиссуре. Огромное футбольное поле. Конечно, только ленивый не пошутил, что сейчас наши будут на коньках кататься. Нам удалось сделать такой прямо калейдоскоп событий. Когда приехал Робби Вильямс, он был очень демократичен. Он был в спортивном костюме, у него были переводчицы. Я просто его прям буквально за руку взял, провёл по всем точкам. У него было такое музыкальное попурри, поэтому ему главное было дойти и понять, что и как. Вокруг него всё крутилось, и моей задачей было ему только объяснить, что вот за это попурри он должен оказаться на этой точке, потом дойти до этой и потом выйти. Потом к нему подойдёт Аида Гарифуллина и так далее.

Но это был классный опыт. Действительно, умение работать с большим объёмом — заводит. Мне кажется, я даже по-другому об этом говорю. Про фигурное катание говорил так сонно. А сейчас я прямо вскочил, потому что мне нравится. Я люблю большую форму. И, честно говоря, даже люблю, когда нет фигурного катания, потому что с фигуристами нужно всё время искать какие-то компромиссики. А здесь ты просто пришёл и говоришь: «Должно быть так, вот так, да, я так хочу». И все артисты, я имею в виду различных жанров — жонглёры, цирковые — они воспринимают тебя как режиссёра, а не как собрата по фигурному катанию, который тоже где-то катался, наш чувак, с которым мы сейчас договоримся. А здесь никаких договорённостей, просто делаешь то, что хочешь, и это кайфово», — сказал Авербух в беседе с Евгенией Медведевой в YouTube-шоу «Бес комментариев».