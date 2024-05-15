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Иркутская фигуристка ответила, повлиял ли фильм «Лёд» на местное фигурное катание

Иркутская фигуристка ответила, повлиял ли фильм «Лёд» на местное фигурное катание
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Иркутская фигуристка, участница коллектива «Байкальский меридиан» Валентина Киселёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой рассказала о подготовке к фестивалю «Петровский лёд», а также о развитии фигурного катания в Иркутске.

— Мы в основном одиночным фигурным катанием занимаемся и иногда на такие фестивали приезжаем. Номер «Ёхор» — это национальный танец, у нас есть поддержки, вращения, прыгаем аксель. В команде только девочки, парни почти не ходят. У меня третий спортивный разряд, занимаюсь уже 12 лет. Мне было четыре года, мама спросила, хочу ли я попробовать, и отвела.

— Первые ассоциации с иркутским фигурным катанием — фильм «Лёд», главная героиня как раз была из этих мест.

— На самом деле, всё не так (улыбается). Нам особо не дают времени, лёд очень дорогой.

Команда «Байкальский меридиан» заняла второе место в смешанной категории II mix 15+.

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