Жубер заявил, что не поддерживает отношения с Тарасовой и Ягудиным

Французский фигурист Брайан Жубер заявил, что не поддерживает отношения с российскими тренерами Татьяной Тарасовой и Алексеем Ягудиным.

— Какие программы были твоими любимыми?

— «Матрица», в этом образе я чувствовал себя очень уверенно. Люблю «Джеймса Бонда» и «Гладиатора». Я любил постановки Николая Морозова. Он лучший хореограф. Он может найти подходящий образ для любого фигуриста. А ещё я вспоминаю работу с Татьяной Тарасовой.

— Ты поддерживаешь отношения с Татьяной Анатольевной?

— Нет, боюсь её потревожить.

— Уверена, она будет рада тебя слышать. Как вы общались? Насколько я знаю, она плохо владеет английским.

— Нам помогал Лёша Ягудин. Он тренировался с нами и переводил какие‑то вещи.

— С Ягудиным тоже не общаешься сейчас?

— Нет. Какое‑то время назад я поменял номер телефона и потерял все контакты, — приводит слова Жубера «Матч ТВ».

Фигурист завершил карьеру в 2014 году, сейчас он работает тренером во Франции. С 2003 года спортсмен сотрудничал с российскими специалистами, в частности с Татьяной Тарасовой, Николаем Морозовым и Алексеем Ягудиным.

Жубер становился чемпионом мира (2007), трёхкратным чемпионом Европы (2004, 2007, 2009), победителем финала Гран-при (2006/2007) и восьмикратным чемпионом Франции (2003–2008, 2011, 2012).