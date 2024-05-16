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Камила Валиева опубликовала фото со своей мамой, добавив к нему эмодзи «заживающее сердце»

Камила Валиева опубликовала фото со своей мамой, добавив к нему эмодзи «заживающее сердце»
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18-летняя российская фигуристка, ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева опубликовала в социальных сетях свежее фото со своей мамой Алсу. К снимку Валиева добавила эмодзи «заживающее сердце».

Фото: из личного архива Камилы Валиевой

Ранее стало известно, что Валиева примет участие в гастролях шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила» в Сочи. Они пройдут в период с 12 июня по 2 октября. Для Валиевой эти выступления станут первыми после новости о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. В последний раз в рамках подобных перформансов Камила появлялась 28 января в Санкт-Петербурге, за день до оглашения результатов судебных заседаний.

По словам Навки, Валиева примет участие в шоу с официального согласия Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

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