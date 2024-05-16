Александра Трусова рассказала, как проводила мастер-классы в Мексике

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года Александра Трусова рассказала, как прошлым летом проводила мастер-классы в Мексике.

«В Мексику одна ездила, там было очень сложно. Не знаю, как так получилось, что меня одну пригласили. В Мексике я проводила мастер-классы пять часов на льду и три часа в зале каждый день. Восемь часов полного тренерства от начала и до конца. У меня никогда не было опыта больше двух часов работы, а тут — восемь. Я одна, три группы, в другой стране. Не на своём языке, но у меня был переводчик. В какой-то момент подумала: «И как?» Кстати, ничего. Когда попадаешь в такую ситуацию, нормально.

С детками среднего возраста учили танец из моей песни, им было очень весело. Они сами мне придумали танец. Потом новички мне на ОФП танцевали свадебный мексиканский танец — показывали мне, как у них на свадьбах танцуют. Говорят: «Давай-давай с нами», я отказалась: «Давай посмотрю». Было интересно, все очень трудолюбивые. Все очень хотели работать. И в целом я не пожалела — крутой опыт», — сказала Трусова в шоу «Есть история».

Напомним, последнее официальное соревнование для Александры Трусовой — один из этапов российской серии Гран-при сезона-2022/2023. С тех пор фигуристка активно выступает в шоу у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе.