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Фигуристка Овсянкина — о смене гражданства: было непросто, но я восприняла это как шанс

Фигуристка Овсянкина — о смене гражданства: было непросто, но я восприняла это как шанс
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Российская фигуристка Алиса Овсянкина будет выступать за сборную Франции. Спортсменка ответила на вопрос о сложности темы смены гражданства в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

— Насколько смена гражданства — болезненная тема для вас? Или вы воспринимаете это как часть жизни, как шанс продолжить карьеру?

— Конечно, было непросто. Но я восприняла это как шанс продолжить карьеру, потому что в России, к сожалению, партнёра я не нашла. В любом случае это необычный опыт. Сделав этот шаг, я открыла для себя новый мир, я начала узнавать какие-то интересные вещи. Поняла, что нужно идти дальше и открываться чему-то новому. Тем более здесь у меня хороший партнёр, с которым у меня полное взаимопонимание, отличная команда, друзья из разных стран. Я могу говорить на трёх языках, и я думаю, что это очень мне пригодится в жизни. Сложно, но вместе с этим много хорошего пришло в мою жизнь.

Полное интервью с Алисой Овсянкиной можно прочитать на «Чемпионате» после 13:00.

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