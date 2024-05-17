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Фигуристка Овсянкина рассказала о любимых дуэтах в танцах на льду

Фигуристка Овсянкина рассказала о любимых дуэтах в танцах на льду
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Алиса Овсянкина, выступающая в танцах на льду, в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной назвала любимые дуэты в этом виде фигурного катания.

— Есть ли у вас любимые дуэты в танцах на льду?

— Я безумно люблю Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона. То, как они катаются — это просто неземной уровень. Также Тесса Вирту и Скотт Мойр — они являются эталоном для многих, и я тоже всегда сильно любила эту пару. Забавно, но в детстве я любила смотреть выступления Изабель Делобель и Оливье Шонфельдера, меня всегда завораживали их программы, они были запоминающимися. И так сложилась жизнь, что теперь Оливье мой тренер. Ещё мне нравились Марина Анисина и Гвендаль Пейзера. Я следила за ними, смотрела их выступления. Не знаю, как это работает, наверное, это просто жизнь, но так сложилось, что я теперь в Лионе (смеётся).

Полное интервью с Алисой Овсянкиной доступно на сайте «Чемпионата».

Напомним, 16-летняя cпортсменка сменила спортивное гражданство на французское. В России Овсянкина выступала в дуэте с Матвеем Самохиным, с которым на первенстве России — 2022 заняла пятое место. В данный момент её партнёром является Максимилиан Райе.

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