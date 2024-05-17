«Невероятный опыт». Фигуристка Овсянкина — об участии в проекте «Ледниковый период. Дети»

Экс-россиянка Алиса Овсянкина, недавно сменившая спортивное гражданство на французское, рассказала, как попала на шоу «Ледниковый период. Дети», в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

— Также была в вашей жизни глава под названием «Ледниковый период. Дети». Как вы оказались в этом проекте?

— Был отборочный тур, и нас взяли. После этого мы попали в команду Ильи Авербуха. Несколько месяцев мы были в «Лужниках» на репетициях и съёмках, я тогда познакомилась с огромным количеством звёзд российского фигурного катания. Проект, конечно, действительно уникальный, было очень интересно работать со всеми. Мне тогда удалось поработать с Алексеем Тихоновым, Еленой Масленниковой, естественно, с Ильей Изяславичем. Также я наблюдала, как работают Татьяна Навка и Роман Костомаров. Безумное количество великих имён! Это невероятный опыт, который произошёл в моей жизни, и я очень рада, что моим первым соревнованием в танцах на льду стал «Ледниковый период».

Напомним, Овсянкина в 2018 году выступила на «Ледниковом периоде. Дети». Тогда фигуристке было 10 лет, в паре она была с Фёдором Ореховым, которому на тот момент было 12 лет. Выступление понравилось судьям, за него отдали голос сразу все члены жюри: Илья Авербух, Максим Траньков, Татьяна Навка и Роман Костомаров.

Полное интервью с Алисой Овсянкиной уже можно прочитать на «Чемпионате».