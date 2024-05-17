Александра Трусова поделилась яркими летними фото

Олимпийский серебряный призёр по фигурному катанию Александра Трусова поделилась солнечными летними фото в своём телеграм-канале.

Фото: Из личного архива Александры Трусовой

Фото: Из личного архива Александры Трусовой

Фото: Их личного архива Александры Трусовой

Напомним, фигуристка в прошедшем сезоне не выступала на соревнованиях, а только участвовала в нескольких ледовых шоу, однако о завершении карьеры Трусова не говорила официально. Она учится в МГУ на факультете журналистики и продолжает тренировки, ездит вместе с шоу на выступления в разные города.

Прошлым летом Трусова рассталась со своим парнем Марком Кондратюком по его инициативе, о том, что сейчас происходит в её личной жизни, фигуристка не рассказывает, но упомянула в одном из интервью, что период расставания с фигуристом тяжело проживала на протяжении трёх или четырёх месяцев.