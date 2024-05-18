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Команда Тутберидзе поздравила Загитову с днём рождения

Команда Тутберидзе поздравила Загитову с днём рождения
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Команда Этери Тутберидзе поздравила олимпийскую чемпионку 2018 года в женском одиночном катании российскую фигуристку Алину Загитову с днём рождения.

Сегодня спортсменке исполняется 22 года.

«Желаем радости тебе от всей души!

На льду – успехов, сил и вдохновения!

Желаем каждый миг прекрасно жить!

Счастливой будь, Алина! С днём рождения!» – говорится в поздравлении команды Тутберидзе в социальных сетях.

Напомним, Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).

Ранее с 22-летием Алину Загитову поздравил фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной.

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