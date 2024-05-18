Украинская фигуристка Голубцова: в фигурном катании царит токсичная среда

Украинская фигуристка Мария Голубцова, выступающая в танцах на льду со своим партнёром Кириллом Белобровом, написала пост о токсичности фигурного катания.

Ранее спортсменка опровергла заявление президента УФФК о негативной реакции их танцевального дуэта на принятие экс-россиян Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в академию Монреаля.

«Думаю, теперь я готова пояснить больше. Мы люди, и у нас всех есть эмоции. Эмоции труднее контролировать, когда ты чувствуешь себя беспомощным и измученным. Мой первый пост был непонятным и очень импульсивным, каждый может интерпретировать его по-своему, и мне жаль, что он не прозвучал правильно.

Я начала кататься ещё ребёнком, в три года, и мой путь в фигурном катании был тяжёлым. Мне пришлось пойти на многие жертвы, потому что я любила кататься, это была моя страсть. Я хотела бы просто делать всё возможное и развиваться в здоровой обстановке. Однако уже в юном возрасте я столкнулась с политическими играми и двуличностью людей, которые могли беспощадно влиять на карьеру таких молодых спортсменов, включая меня и многих других. Став старше, я поняла, что слишком часто личные интересы, деньги, статус и власть определяют решения в нашем виде спорта в ущерб здоровью спортсменов и честной игре. Я так остро чувствовала это с самого начала нашей танцевальной пары, понимая, что нам приходится бороться с системой, а не получать от неё поддержку в попытках достичь наших целей, в то время как других благосклонно продвигали вперёд. Некоторые части системы фигурного катания, которые я испытала на себе, токсичны до такой степени, что разрушают карьеру и личность. Я была свидетелем бесчисленных взяток или конфликтов интересов, которые были бы неприемлемы для общественности, если бы об этом стало известно, и я не думаю, что существует какое-либо действительно безопасное место для решения этого через официальные органы.

Помимо всех обычных болей, связанных с карьерой в спорте, я чувствую так много несправедливости, разочарования и беспомощности не только по отношению к себе, но и по отношению к многим фигуристам. Сейчас мне немного легче, потому что я решила, что больше не боюсь. Не боюсь говорить правду! Не боюсь того, что, сказав правду, люди могут попытаться разрушить мою репутацию и карьеру. К сожалению, это уже происходит, поэтому я решила держаться, высказать это и противостоять этому. Мне больно это говорить, я так горжусь тем, что представляю Украину, делая всё возможное, и я хотела бы не испытывать такого стыда, что являюсь частью токсичной системы. Хотя для меня это может произойти слишком поздно, я надеюсь, что это изменится для других спортсменов, мы все заслуживаем безопасной и справедливой среды», — написала спортсменка в своих социальных сетях.