«С днём рождения меня». Алина Загитова опубликовала фото в честь праздника

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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова поделилась фотографией в честь своего дня рождения.

Сегодня, 18 мая, спортсменка отмечает 22-летие.

Фото: личный архив алины загитовой

«С днём рождения меня», — подписала фотографию спортсменка.

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).

Алина также становилась чемпионкой мира (2019) и Европы (2018), победительницей финала Гран-при (2017), чемпионкой России (2018), серебряным призёром Олимпийских игр – 2018 в командных соревнованиях, серебряным медалистом чемпионата Европы (2019), финала Гран-при (2018) и чемпионата России 2017 года.

Ранее с праздником Загитову поздравила Анна Щербакова.