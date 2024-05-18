Российская фигуристка Камила Валиева назвала союз России и Китая новой философией международных отношений, а также отметила, что такое сотрудничество несёт пользу обеим странам.

«Я помню, как первый раз поехала в Китай — для меня тогда это было настоящим культурным потрясением. Признаюсь, мне тогда показалось, что наши народы очень похожи и имеют общие ценности. И как же круто, что сейчас отношения между Китаем и Россией стали настолько крепкими и доверительными. Это, несомненно, результат постоянного личного контакта и дружбы между лидерами двух стран.

Союз России и Китая – это определённо новая философия международных отношений, которая несёт пользу обеим странам. Например, у нас сейчас активно развиваются дальневосточные регионы, создаются новые рабочие места и возможности для бизнеса. Я уверена, что сотрудничество этих двух больших стран принесёт пользу всему миру, и жду не дождусь, когда снова отправлюсь в Китай, потому что он действительно поражает воображение!» — написала фигуристка в своих социальных сетях.

Напомним, 29 января CAS принял решение о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Пекине. Отсчёт срока дисквалификации ведётся от декабря 2021 года. Все результаты фигуристки с этого момента аннулированы.