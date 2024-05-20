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Российский дуэт в танцах на льду Аннабель Морозов и Игорь Еременко могут переехать в США

Российский дуэт в танцах на льду Аннабель Морозов и Игорь Еременко могут переехать в США
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Российские фигуристы Аннабель Морозов и Игорь Еременко, выступающие в танцах на льду рассматривают вариант с переходом в сборную США. Об этом сообщает «РИА Новости».

По информации источника, ранее российский дуэт собирался перебраться во Францию, но юридически переход в американскую команду осуществить легче.

Морозов имеет российское, американское и французское гражданство. До того, как образовать дуэт с Еременко, она выступала с Андреем Багиным и Дэвидом Нарижным. Еременко стал победителем Финала Гран-при среди юниоров вместе с предыдущей партнёршей Софьей Шевченко.

Напомним, в прошлое межсезонье фигуристы встали в пару, а в июне перешли в группу Анжелики Крыловой. Спортсмены приняли участие в контрольных прокатах сборной России, но на первом совместном официальном соревновании — одном из Гран-при России — партнёрша получила травму из-за столкновения с другой фигуристкой, Елизаветой Шанаевой. Дуэт не смог завершить соревнования, а потом отправился в США, где сейчас живёт отец Аннабель, известный хореограф Николай Морозов.

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