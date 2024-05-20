Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Тренер Дегтярёва рассказала, как изменились её отношения в работе с Давыденко

Тренер Дегтярёва рассказала, как изменились её отношения в работе с Давыденко
Комментарии

Бывшая российская фигуристка, а ныне тренер Александрина Дегтярёва рассказала, как изменились её отношения с Кириллом Давыденко (у которого она тренировалась бо́льшую часть карьеры) после того, как они стали коллегами. Теперь Дегтярёва работает в группе Давыденко в Академии фигурного катания.

«Конечно, как-то взаимоотношения изменились. Я дотренировалась у него до сознательного взрослого возраста, когда могла уже сама принимать какие-то решения, иметь своё мнение. Сейчас я просто несу больше ответственности и за себя, и за других людей перед ним и перед всей командой. Можем обсудить больше рабочих моментов, но просто потому, что их стало больше», — сказала Дегтярёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Материалы по теме
«Говорили: музыка мрачная, зачем вы это берёте?» Интервью с тренером группы Давыденко
Эксклюзив
«Говорили: музыка мрачная, зачем вы это берёте?» Интервью с тренером группы Давыденко
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android