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Казахстан сделал запрос в ФФККР на переход российской фигуристки Самоделкиной — источник

Казахстан сделал запрос в ФФККР на переход российской фигуристки Самоделкиной — источник
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Национальная федерация фигурного катания Казахстана отправила в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) обращение с запросом на переход мастера спорта России по фигурному катанию Софьи Самоделкиной, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на собственный источник.

По информации издания, ФФККР в лице Антона Сихарулидзе не намерена создавать помехи при смене спортивного гражданства спортсменки. В случае одобрения перехода она сможет выступать за Казахстан уже со следующего сезона.

О желании 17-летней Самоделкиной перейти в сборную Казахстана, дабы получить возможность выступать на международных стартах, стало известно в августе 2023 года. Предположительно, в связи с этим Софья покинула группу тренера ЦСКА Светланы Соколовской и пополнила ряды подопечных Евгения Плющенко, у которого частная академия.

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