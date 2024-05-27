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Валиева проведёт музыкальный фестиваль вместе со звездой сериала «Слово пацана»

Валиева проведёт музыкальный фестиваль вместе со звездой сериала «Слово пацана»
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18-летняя российская фигуристка, ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева станет ведущей музыкального фестиваля «Петровские ассамблеи 3.2.1», который пройдёт в Санкт-Петербурге 28 мая.

Мероприятие состоится в честь 321-летия со дня основания Санкт-Петербурга. Вместе с Валиевой вести его будет звезда сериала «Слово пацана» Леон Кемстач. Валиева выступит в роли Гостьи из Будущего, Кемстач — в роли Гостя из Прошлого.

Отметим, что в лайнапе «Петровских Ассамблей 3.2.1» анонсированы такие артисты, как Mia Boika, «Три дня дождя», Асия, Даша Кочнева, Filatov&Karas, ALBLAK 52, FRIENDLY THUG 52 NGG. Специальным гостем фестиваля станет известный рэп-исполнитель Pharaoh.

Ранее стало известно, что Валиева примет участие в гастролях шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила» в Сочи. Они пройдут в период с 12 июня по 2 октября. Для Валиевой эти выступления станут первыми после новости о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

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