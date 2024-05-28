Фигурист Самсонов назвал бредом условия для получения нейтрального статуса на ОИ-2024

Российский фигурист Даниил Самсонов, установивший три рекорда в мужском одиночном катании, поделился мыслями об условиях, которые нужно учесть спортсменам, для получения нейтрального статуса на Олимпиаду в Париже.

«Шансов на Олимпиаду-2026 очень мало. Я всё-таки думаю, что к 2030-му нас уже могут допустить. Но то, что сейчас происходит, — то, что разрешили некоторым под нейтральным статусом ехать, но ты должен подписаться, что не поддерживаешь СВО, Владимира Владимировича Путина и так далее — это бред какой-то вообще. Как гражданин России пойдёт против своего президента?

Я считаю, политику и спорт нельзя совмещать. Спортсмены, кроме жизни в своём виде спорта, ничего особо не видят и тем более не причастны к каким-то конфликтам в отношении политики, поэтому я думаю, что это совсем несправедливо и странно, что спорт смешивают с политикой», — приводит слова Самсонова Sport24.

Напомним, на Олимпиаду в Париже сейчас могут быть допущены только 55 российских спортсменов. Они не должны поддерживать специальную военную операцию для того, чтобы получить нейтральный статус. На самих соревнованиях атлеты не могут использовать национальную символику.