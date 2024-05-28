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Софья Титова решила сменить спортивное гражданство и будет представлять Армению

Софья Титова решила сменить спортивное гражданство и будет представлять Армению
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Российская фигуристка Софья Титова получила открепление от ФФККР и будет представлять Армению в следующем сезоне. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Напомним, 15‑летняя Титова является победителем этапов юношеского Гран–при России, призёром первенства Москвы. Она занимается в академии Евгения Плющенко под руководством самого олимпийского чемпиона. Ранее она тренировалась в группе Этери Тутберидзе, а причиной ухода она назвала исключение.

В прошлом сезоне фигуристка заняла первое место на турнире на призы Анжелики Крыловой и Олега Овсянникова, третье место на всероссийских соревнованиях «Сердце России», а также 10‑е место на всероссийских соревнованиях «Идель».

Ранее другая фигуристка, Софья Самоделкина, перешла в сборную Казахстана.

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