Трусова и Самоделкина показали, как проводят совместный отдых в Таиланде

Олимпийский серебряный призёр по фигурному катанию Александра Трусова поделилась фотографиями с отдыха на Таиланде в своём телеграм-канале. Там она отдыхает вместе с другой фигуристкой, Софьей Самоделкиной.

Фото: из личного архива Александры Трусовой

Фото: из личного архива Александры Трусовой

Фото: из личного архива Александры Трусовой

Фото: из личного архива Александры Трусовой

Фото: из личного архива Александры Трусовой

Напомним, последнее официальное соревнование для Александры Трусовой — один из этапов российской серии Гран-при сезона-2022/2023. С тех пор фигуристка активно выступает в шоу у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и специалиста Этери Тутберидзе. Сейчас фигуристке 19 лет, она учится на втором курсе факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова.

Ранее стало известно, что 18-летняя российская фигуристка, ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева станет ведущей музыкального фестиваля «Петровские ассамблеи 3.2.1», который пройдёт в Санкт-Петербурге 28 мая.