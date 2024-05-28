Федерация фигурного катания Армении опровергла переход Титовой

Федерация фигурного катания Армении (ФФКА) опровергла смену спортивного гражданства российской фигуристкой Софьей Титовой и её переход в Армению.

«У нашей федерации нет такой информации о смене гражданства Титовой. Мы ничего не знаем об этом», — сказала президент ФФКА Мелания Степанян Metaratings.

Ранее «Матч ТВ» сообщил, что перед стартом нового сезона фигуристка получила открепление от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Напомним, 15‑летняя Титова является победителем этапов юношеского Гран–при России, призёром первенства Москвы. Она занимается в академии Евгения Плющенко под руководством самого олимпийского чемпиона. Ранее она тренировалась в группе Этери Тутберидзе, а причиной ухода она назвала исключение.