Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Федерация фигурного катания Армении опровергла переход Титовой

Федерация фигурного катания Армении опровергла переход Титовой
Софья Титова
Комментарии

Федерация фигурного катания Армении (ФФКА) опровергла смену спортивного гражданства российской фигуристкой Софьей Титовой и её переход в Армению.

«У нашей федерации нет такой информации о смене гражданства Титовой. Мы ничего не знаем об этом», — сказала президент ФФКА Мелания Степанян Metaratings.

Ранее «Матч ТВ» сообщил, что перед стартом нового сезона фигуристка получила открепление от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Напомним, 15‑летняя Титова является победителем этапов юношеского Гран–при России, призёром первенства Москвы. Она занимается в академии Евгения Плющенко под руководством самого олимпийского чемпиона. Ранее она тренировалась в группе Этери Тутберидзе, а причиной ухода она назвала исключение.

Материалы по теме
Софья Титова решила сменить спортивное гражданство и будет представлять Армению
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android