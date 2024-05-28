«Выносливая от бога». Тренер по ОФП — о работе с Сотниковой

Тренер по общей физической подготовке (ОФП) Евгения Петрова рассказала о совместной работе с олимпийской чемпионкой 2014 года по фигурному катанию Аделиной Сотниковой.

«У Аделины спина болела сильно. Но каких-то серьёзных травм действительно не случалось, это правда. Вообще, в плане работы Сотникова была настоящей звездой. И скоростная, и выносливая от бога, и трудолюбие невероятное. Она всегда в этом плане была заряжена. Любую нагрузку выполняла со всеми мальчиками наравне. Парни должны были сильно попыхтеть, чтобы её обогнать», — заявила Петрова в интервью RT.

Сотникова является первой одиночницей, которая принесла России олимпийское золото в индивидуальном зачёте. Также на счету россиянки серебряные медали чемпионатов Европы 2013 и 2014 годов.