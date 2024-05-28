Федерация фигурного катания Армении подтвердила переход Софьи Титовой

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Федерация фигурного катания Армении подтвердила переход российской фигуристки Софьи Титовой. Об этом сообщил представитель организации Арам Власян.

«Софья Титова действительно получила гражданство Армении и будет представлять страну с одобрения Федерации фигурного катания на коньках России», — приводит слова Власяна «Матч ТВ».

Ранее «Матч ТВ» сообщил, что перед стартом нового сезона фигуристка получила открепление от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Напомним, 15‑летняя Титова является победителем этапов юношеского Гран-при России, призёром первенства Москвы. Она занимается в академии Евгения Плющенко под руководством самого олимпийского чемпиона. Ранее она тренировалась в группе Этери Тутберидзе, а причиной ухода она назвала исключение.