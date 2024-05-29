Ещё два российских фигуриста сменили спортивное гражданство и будут выступать за Германию

Сегодня, 29 мая, стало известно, что ещё два российских фигуриста сменили спортивное гражданство. 16-летний Генрих Гартунг и 14-летняя Ульяна Ташкинова получили открепление от Федерации фигурного катания России (ФФККР) и планируют продолжить карьеру под флагом Германии. Об этом сообщил «Матч ТВ».

Отметим, что Ташкинова тренируется под руководством Людмилы Куликовой, а Гартунг под руководством Виктории Буцаевой в СШОР «Сокольники».

Оба спортсмена выступают в одиночном катании. Генрих на чемпионате Москвы 2022 года занял пятое место.

Напомним, ФФККР в это межсезонье одобрила переходы многим фигуристам — Софья Самоделкина будет выступать за Казахстан, Анабель Морозов за США, Софья Титова за Армению, Чигирёв и Гейниш за Узбекистан.