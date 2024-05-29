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«Поставлю в рамочку». Алина Загитова рассказала, что сдала государственные экзамены

«Поставлю в рамочку». Алина Загитова рассказала, что сдала государственные экзамены
Алина Загитова
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова сдала государственные экзамены.

«Друзья, всем привет! Я сдала! У меня сейчас был такой большой стресс. И всё ещё трясутся мои руки. Мне попался билет про стриминговые платформы и информационные агентства. Поставлю это в рамочку (черновик ответа на билет. — Прим. «Чемпионата»), будет у меня висеть на память о государственных экзаменах. Всем, кто в меня верил и поддерживал, хочу сказать большое спасибо. И, конечно, всем, кто не верил, тоже спасибо. Куда же я без вас! Всех люблю, ценю, обнимаю», — поделилась Загитова с подписчиками в своём телеграм-канале.

Напомним, Алина Загитова учится на продюсера в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

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