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Камила Валиева примет участие в двух шоу Татьяны Навки, которые пройдут в Сочи

Камила Валиева примет участие в двух шоу Татьяны Навки, которые пройдут в Сочи
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Российская фигуристка Камила Валиева, чемпионка мира среди юниоров и обладательница мировых рекордов в короткой, произвольной и по сумме двух программ, примет участие в двух шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки, которые пройдут в Сочи.

«Камила Валиева точно присоединится к нашему шоу, организаторы занимаются её расписанием. Шоу «Вечера на хуторе» пройдёт и в Сочи с 14 августа по 2 октября, и в Москве в ноябре. Валиева примет участие в этом шоу в Сочи», — приводит слова Навки ТАСС.

Напомним, для спортсменки эти выступления станут первыми после новости о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. В последний раз в подобных шоу Камила появлялась 28 января в Санкт-Петербурге, за день до оглашения результатов судебных заседаний.

Ранее сообщалось, что в гастролях Навки Валиева примет участие с официального согласия Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

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