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«Мальдивские ландыши». Плющенко и Гном Гномыч показали, как проводят отпуск

«Мальдивские ландыши». Плющенко и Гном Гномыч показали, как проводят отпуск
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Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, а ныне тренер Евгений Плющенко опубликовал пост в социальных сетях, в котором показал, как наслаждается отпуском на Мальдивах в компании своего сына Александра, известного как Гном Гномыч.

Знаменитый фигурист выложил видео совместного танца с сыном на фоне пальм.

«Мальдивские ландыши», — подписал видео Плющенко.

Напомним, у Плющенко и его жены — известной телеведущей Яны Рудковской — двое сыновей: 11-летний Александр и трёхлетний Арсений.

Ранее 41-летний Пющенко призвал организовывать совместные соревнования с Беларусью.

Плющенко объявил о завершении карьеры 31 марта 2017 года. После этого он перешёл к тренерской работе, открыв в Москве свою академию «Ангелы Плющенко».

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