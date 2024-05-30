Тренера призёров ОИ Делайлу Саппенфилд пожизненно отстранили от спортивной деятельности

Тренер и хореограф призёров Олимпийских игр 2018 года Далайла Саппенфилд пожизненно отстранена от спортивной деятельности за физическое и эмоциональное насилие над спортсменами, злоупотребление положением, а также недонесение о случаях нарушений, сообщает официальный сайт Центра безопасного спорта США.

В сентябре 2021 года Саппенфилд временно ограничили в спортивной деятельности. Она не могла контактировать с рядом фигуристов и их семьями, совершать поездки с несовершеннолетними спортсменами без сопровождения взрослых и проводить тренировки без их присутствия.

В 2021 году газета USA Today сообщила, что в числе спортсменов, в отношении которых Саппенфилд совершила противоправные действия, была неназванная фигуристка из России. Россиянка, которой на тот момент было 16 лет, проживала в доме Саппенфилд, хотя правила организации запрещают несовершеннолетним спортсменам проживать у связанных со спортивной деятельностью людей, не являющихся их родственниками.