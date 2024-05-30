Александр Смирнов: до сих пор с Юко Кавагути можем исполнить уникальные элементы

Двукратный чемпион Европы, двукратный бронзовый призёр чемпионата мира в паре с Юко Кавагути Александр Смирнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой рассказал, что они с Кавагути до сих пор могут исполнять уникальные элементы.

– Думали ли вы над тем, чтобы принять участие в «Русском вызове» в паре с Юко?

– Была идея выступить в первом «Русском вызове», на тот момент мы с Юко иногда покатывались, принимали участие в каких-то шоу. До сих пор можем исполнить какие-то уникальные элементы с Юко. Взвесив все «за» и «против», решили не участвовать. Много бы потратили времени и сил, возможно, и здоровья.

Александр Смирнов сейчас тренирует в собственном клубе фигурного катания «Мастер» и в спортивном клубе Тамары Москвиной.