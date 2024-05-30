Тренер Смирнов — о паре Кадырова/Миронов: потенциал у них хороший и большой

Двукратный чемпион Европы, двукратный бронзовый призёр чемпионата мира в паре с Юко Кавагути Александр Смирнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой рассказал, как проходит подготовка к новому сезону в паре Кадырова/Миронов.

– Как идёт подготовка пары Кадырова/Миронов к новому сезону? Фигуристы ещё скатываются или уже работают над программами?

– Да, ребята готовятся к новому сезону, поставлена очень интересная короткая программа. В произвольной программе ещё предстоит выбор музыки, но ребята – мастера, оба хорошо катаются, очень выразительные, думаю, не составит труда поставить интересную программу и вкатать её. Главное – сложить все элементы, потому что потенциал у пары хороший и большой. Яся готова работать очень много, Илья тоже очень целеустремлённый, с ними приятно работать.

Полное интервью с Александром Смирновым уже можно прочитать на «Чемпионате».