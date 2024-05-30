«Гены мамы дают о себе знать». Александр Смирнов – о дочери Бережной в парном катании

Двукратный чемпион Европы, двукратный бронзовый призёр чемпионата мира в паре с Юко Кавагути Александр Смирнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой рассказал о совместно прогрессе пары София Каснис/Александр Брегей.

– Уже год вы тренируете пару София Касинс/Александр Брегей в школе Тамары Москвиной. Как оцените их первый совместный сезон и прогресс Сони после перехода в парное катание?

– Александр уже катался и выступал, а Соня всё очень быстро схватывает. Всё-таки гены мамы (София Касинс – дочь олимпийской чемпионки Елены Бережной — Прим. «Чемпионата») дают о себе знать. С ней легко разучивать новые элементы, может быть, чуть тяжелее заставить что-то сделать. Александра наоборот легко заставить что-то сделать, но он медленнее разучивает. В чём-то это похоже на меня: тоже долго всё разучивал, но если я выучил, хоть ночью разбуди – сделаю. О ребятах есть положительные отзывы, они прекрасно общаются друг с другом и хорошо ведут себя на тренировках – пунктуальные, заряженные на работу с хорошим настроением. Были помарки в сезоне, но две главных задачи были выполнены: мы заявили, что такая пара существует, катается в клубе Тамары Николаевны Москвиной, а на заключительных соревнованиях (первенстве России старшего возраста) пара вошла в юниорскую сборную.

Полное интервью с Александром Смирновым уже можно прочитать на «Чемпионате».