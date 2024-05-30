«Если бы она не пожелала, то не согласилась бы». Смирнов — о судье Кавагути на шоу-турнире

Двукратный чемпион Европы, двукратный бронзовый призёр чемпионата мира в паре с Юко Кавагути Александр Смирнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой рассказал об участии Юко Кавагути в судейской бригаде спортивного конкурса детских шоу-программ «В мире ледовых историй».

– В судейской бригаде турнира присутствует ваша партнёрша Юко Кавагути. Сложно ли было её пригласить? Может быть, сама изъявила желание принять участие?

– Если бы она не пожелала, то не согласилась бы (улыбается). Юко сейчас активно судит соревнования, в том числе всероссийские, поэтому я сразу же с удовольствием отправил ей приглашение, и она его приняла.

Отметим, что спортивный конкурс детских шоу-программ «В мире ледовых историй» прошёл в Санкт-Петербурге 23 мая 2024 года.

Полное интервью с Александром Смирновым уже можно прочитать на «Чемпионате».