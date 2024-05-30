«Старшим можно, маленьким почему не попробовать?» Смирнов — о детском турнире шоу-программ

Двукратный чемпион Европы, двукратный бронзовый призёр чемпионата мира в паре с Юко Кавагути Александр Смирнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой рассказал о детском турнире шоу-программ «В мире ледовых историй».

– Мы уже второй год наблюдаем за турниром шоу-программ на Первом канале, участвовали с Тамарой Николаевной в постановках для этого старта, думали, как бы здорово было это сделать для детей. И тут к нам обратился Кирилл Викторович Лёвкин, главный судья соревнований, заместитель президента Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга, предложил сделать такой турнир: «Старшим можно, а маленьким почему не попробовать?»

– Любой клуб имеет право провести какой-то фестиваль, устроить конкурс, и мы решили попробовать. Единственное – сама идея пришла слишком поздно, ближе к концу сезона, хотелось бы побольше участников, но, думаю, для первого раза это будет очень здорово. Идея возникла в нескольких головах одновременно, доработать и воплотить в жизнь её очень помог Кирилл Викторович, а наш клуб сделал всё остальное для организации соревнований.

Напомним, спортивный конкурс детских шоу-программ «В мире ледовых историй» прошёл в Санкт-Петербурге 23 мая 2024 года.

Полное интервью с Александром Смирновым уже можно прочитать на «Чемпионате».