Бестемьянова: когда Татьяна Тарасова меня ударила, это был психологический приём

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова ответила на вопрос, необходимо ли тренеру быть жестким со своими учениками.

«Татьяна Анатольевна никогда не была со мной грубой. Когда она меня ударила, это был психологический приём, она одним движением привела меня в чувство, в порядок. Но в остальное время она была ласковой мамой. Каждому человеку нужен свой тренер. Если кому-то необходимо, чтобы на них кричали матом и били, хорошо, но не мне точно», — приводит слова Бестемьяновой «Советский спорт».

Ранее между президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ириной Винер и её бывшей подопечной Маргаритой Мамун случился конфликт. Гимнастка раскритиковала тренерские методы Винер, сказав, что не поддерживает как моральное, так и физические насилие. Винер ответила большим сообщением в телеграм-канале, где вспомнила инцидент, когда Татьяна Тарасова била по лицу Наталью Бестемьянову, чтобы та пришла в себя.