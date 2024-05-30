Авербух выразил соболезнования Петру Чернышёву в связи со смертью Анастасии Заворотнюк

Российский фигурист и хореограф Илья Авербух принёс соболезнования фигуристу Петру Чернышёву в связи со смертью его жены, актрисы Анастасии Заворотнюк.

«Это очень трагическая и тяжёлая новость. Мы все знаем, что Настя уже очень давно, более пяти лет боролась со страшной болезнью.

Наша жизнь с Анастасией пересеклась на проекте, где она была несколько сезонов ведущей нашего проекта. Это всегда было очень ярко, самобытно. Она привносила очень много своего видения, прямо настоящий ведущий, который ведёт за собой. Так вышло, что впервые на коньки она вставала именно в нашем проекте, несмотря на то что уже вела до этого танцевальные ледовые проекты. Настя очень боялась вставать на коньки. Именно в нашем проекте Пётр исполнил танец‑предложение для Анастасии… Постановщиком этого пусть и незамысловатого, но очень трогательного танца был я.

Хочется также выразить слова поддержки Петру Чернышёву, который взял на себя это тяжелейшее испытание. Всё это сложнейшее для их семьи время он был вместе с Анастасией. Это пример очень достойного поведения человека, который практически посвятил всю свою жизнь, чтобы Настя как можно дольше была вместе с нами. Боролся за каждый её день. Он ведёт и будет вести семью за собой. Пётр — человек, к которому я испытываю огромное уважение. Посылаю ему силы в этот сложнейший час в его жизни, как и всей семье Анастасии. Самая добрая память», — приводит слова Авербуха «Матч ТВ».

Известная актриса Анастасия Заворотнюк умерла в возрасте 53 лет. Причиной смерти стал рак головного мозга. Актриса получила широкую известность по роли в сериале «Моя прекрасная няня». В 2005 году Заворотнюк сменила Тину Канделаки на посту ведущей программы «Хорошие песни» на канале СТС. Также она вела программы «Кухня для чайников», «Танцы со звёздами», «Танцы на льду».