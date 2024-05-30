Рудковская призвала людей чаще проверять своё здоровье в связи со смертью Заворотнюк

Продюсер и жена Евгения Плющенко Яна Рудковская выразила соболезнования семье Анастасии Заворотнюк в связи со смертью актрисы и призвала подписчиков проверять здоровье на регулярной основе.

«Очень печальная новость, знала её лично. И по этому же диагнозу быстро ушли из жизни жена Кости Хабенского, Жанна Фриске, хореограф моего мужа — Давид Авдыш. Очень жаль.

С 2019 года она боролась с раком головного мозга, проходила длительные и тяжёлые лечения. Не снималась и не появлялась на публике. Ужасно, что так бывает — красивая, позитивная, талантливая.

Не устану повторять — всем нужно проверяться, регулярно! Дай бог все заметить всё заранее и вылечиться. Но под богом ходим все.

Лучи поддержки семье Анастасии и мужу Петру Чернышёву. Знаю, сколько он работал и как помогал бороться.

Моё искреннее восхищение этим сильным человеком», — написала Рудковская в своём телеграм-канале.

Напомним, актриса, получившая известность после выхода комедии «Моя прекрасная няня», несколько лет нигде не появлялась. Известно, что две недели назад ей стало хуже, несмотря на то что Заворотнюк недавно проходила лечение в одной из частных клиник.