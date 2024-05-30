Два российских фигуриста решили сменить спортивное гражданство

Российские фигуристы Анатолий Беловодченко и Олег Муратов планируют сменить спортивное гражданство, чтобы выступать под флагом Польши. Они уже получили разрешение от ФФККР, об этом сообщает «Матч ТВ».

Муратов выступает в танцах на льду вместе с Софией Качушкиной, а 24-летний Беловодченко – в мужском одиночном катании, он становился призёром и победителем этапов Кубка России.

Напомним, ранее решение о смене спортивного гражданства также приняла Софья Титова, в следующем сезоне она выступит за Армению. Алиса Овсянкина стала частью сборной Франции. Софья Самоделкина будет представлять Казахстан.

Тренер Татьяна Тарасова высказывалась на тему смены спортивного гражданства фигуристами и заявила, что в этом нет ничего страшного.