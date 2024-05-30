«Всегда с хорошим настроением». Тарасова — об ушедшей из жизни Заворотнюк

Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отозвалась об ушедшей из жизни сегодня, 30 мая, Анастасии Заворотнюк, как о той, что всегда была весёлой и в хорошем настроении.

«Любила её, любила её очень, красавица, умница, весёлый человек. Трое детей, не боялась рожать. Всегда с хорошим настроением. Соболезную Пете, который тянул её, сколько мог, в эту жизнь. Соболезнования маме, детям. Такая крошка, такая красавица. Очень жаль, что уходят наши молодые подруги», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Напомним, после продолжительной болезни не стало актрисы театра и кино, телеведущей Анастасии Заворотнюк. Она с 2019 года боролась с раком головного мозга и не появлялась на публике. В 1993 году она закончила «Школу-студию МХАТ», в карьере актрисы насчитывалось около 30 ролей в кино.