Анна Щербакова одной фразой высказалась о реабилитации после травмы

Российская фигуристка Анна Щербакова, олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании, высказалась о реабилитации после травмы. Фигуристка 20 марта сообщила, что успешно перенесла операцию на травмированном голеностопе.

«Я всегда стараюсь быть оптимистом. Каждый раз при травме за основу беру минимальные сроки восстановления. К сожалению, бывает, что-то идёт не по плану. Но это не повод впадать в уныние. Именно в такие моменты есть время для размышлений, анализируешь произошедшее, строишь планы на будущее и просто мечтаешь. Думаю, очень важно верить, что в конечном итоге всё будет хорошо», — приводит слова Щербаковой «РБК Спорт».

Напомним, Анна Щербакова из-за травмы ноги не выступала в конкурсе капитанов на Кубке Первого канала в 2024 году, а в марте отказалась от выступлений в шоу и перенесла операцию.

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