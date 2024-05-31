«Знать её — значит знать самого красивого человека». Наоми Ланг — о смерти Заворотнюк

Американская фигуристка Наоми Ланг, выступавшая в танцах на льду с бывшим россиянином Петром Чернышёвым, отреагировала на смерть супруги своего напарника, актрисы Анастасии Заворотнюк.

«Я опустошена новостью о смерти Анастасии Заворотнюк. Знать её — значит знать самого красивого человека не только внешне, но и внутренне. Она всегда радушно принимала меня в России. Почему мир такой жестокий? Я бы хотела быть там, чтобы поддержать и послать любовь её детям и моему партнёру по фигурному катанию Петру. Это несправедливо, что жизнь забрала такую замечательную женщину. Пётр сражался рядом с тобой, Настя, и я всегда буду помнить твою доброту и свет, который излучался вокруг тебя, когда ты входила в комнату. Спасибо, Настя, за то, что ты была светом в темноте. Посылаю свою любовь и поддержку Петру, Анне, Майклу и Миле», — написала Ланг в своём аккаунте в соцсетях.

Известная актриса Анастасия Заворотнюк умерла в возрасте 53 лет. Причиной смерти стал рак головного мозга. Актриса получила широкую известность по роли в сериале «Моя прекрасная няня».

Наоми Ланг в дуэте с Чернышёвым стала пятикратной чемпионкой США и двукратной победительницей чемпионата четырёх континентов.