«В Штатах люди очень добрые». Бывший российский фигурист — о жизни в США

Бывший российский фигурист Артём Маркелов, выступающий в танцах на льду в паре с Лией Несет и представляющий США на международных соревнованиях, рассказал о жизни в Соединённых Штатах.

«Перед переездом, конечно, побаивался, но что сразу заметил — они постоянно улыбаются, так что влиться в эту культуру на деле гораздо проще, чем кажется на первый взгляд. Где-то спустя месяц после переезда я уже чувствовал себя в своей тарелке. Все стараются тебя как-то подбодрить, интересуются твоим настроением, здороваются. Разницу в подходах к фигурному катанию между Россией и США я заметил сразу. Это, наверное, прозвучит забавно, но самое первое, на что обращаешь внимание, — тут на катках гораздо теплее», — приводит слова спортсмена «РИА Новости».

Маркелов перебрался в США в 2020 году. В прошедшем сезоне 20-летний фигурист в дуэте с Лией Несет выиграл юниорский чемпионат мира и финал Гран-при.