«Наверное, я показатель женской силы». Домнина — о ситуации с Костомаровым

Оксана Домнина, бывшая российская фигуристка и супруга олимпийского чемпиона Романа Костомарова, рассказала, как справлялась с ситуацией, когда её муж попал в больницу с тяжёлой формой пневмонии, из-за которой ему позднее были ампутированы конечности.

«В жизни очень много людей, женщин, которые преодолевают какие-то определённые трудности и в то же время являются матерью, домохозяйкой, женой. Очень редко это выносится в общественность, сколько миллионов женщин в стране и в мире, у которых есть проблемы и они с ними справляются? Это не видно, это не на ладошке. Наша ситуация так сложилась, что наша жизнь так открыта, и я, наверное, такой показатель женской силы. Я такой же нормальный человек, как и женщины, которые тоже справляются с какими-то трудностями. У всех они разные.

Первое время не было ни желания, ни настроения как-то открываться обществу, потому что было, честно сказать, не до этого. В последнее время жизнь потихоньку начала налаживаться, у Романа активный образ жизни, получается, что и я тут где-то потихонечку тоже начала не то чтобы привлекать внимание – тебе интересно на эту тему пообщаться, Юле было интересно, нашим зрителям интересно послушать, чем я могу поделиться. Часто путешествуем с Романом на какие-то лекции, я с огромным удовольствием делюсь своим опытом, если он как-то кому-то поможет, буду очень рада и счастлива», — сказала Домнина в видео на YouTube-канале Евгении Медведевой.